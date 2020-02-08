12-13 февраля 2020 г. состоится визит в Беларусь члена Федерального совета, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса.

Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, участие в торжественной церемонии открытия посольства Швейцарии в Беларуси.

И. Кассиса будет сопровождать первый заместитель председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижней палаты Парламента) Андреас Эби, который с 2017 года является сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь. В состав делегации также войдут бывшие парламентарии и сопредседатели парламентской группы дружбы Маргрет Кинер Неллен и Филиппо Ломбарди.

Планируется встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси с парламентской частью делегации.