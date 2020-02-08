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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПОДКОМИТЕТЕ КОМИТЕТА ООН ПО МИРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
15:03 10.02.2020

Делегация Беларуси во главе с начальником отдела космической деятельности аппарата Президиума Национальной академии наук И. Бучей участвует в 57-й сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которая 3-14 февраля 2020 года проходит в Вене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Австрии, делегация нашей страны представила национальные наработки и опыт осуществления дистанционного зондирования Земли, применения космической информации в решении задач государственного управления и социально-экономического развития, в том числе в мониторинге природных объектов и недвижимости, проведении гидрометеорологических и топогеодезических мероприятий, прогнозировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состоялись встречи белорусской делегации с представителями государств-членов ООН и международных межправительственных и неправительственных организаций. Обсуждены совместные мероприятия в области научно-технической кооперации, разработки космической техники и ее компонентов, подготовки персонала и др.

«На площадке» Комитета ООН по мирному космосу государства-члены ООН традиционно обмениваются информацией по вопросам космической науки, техники и прикладным областям их применения. Комитетом прорабатывается проблематика дистанционного зондирования Земли из космоса, спутникового вещания и навигации, телемедицины, дистанционного обучения, применения космических транспортных систем, использования геостационарных орбит, исследования других планет и астрономических наблюдений из космоса и др. Представители Национальной академии наук Беларуси регулярно участвуют в деятельности данного Комитета.
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