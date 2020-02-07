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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОТОВЫ К ОТКРЫТИЮ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
13:36 10.02.2020

Руководитель отделения посольства Беларуси в РФ Валерий Сахно и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили направление работы по увеличению взаимного товарооборота, взаимодействия в производственной, инвестиционной, строительной, сельскохозяйственной и научно-технической сферах.

«С Беларусью установлены особые тесные родственные и исторические связи. Поэтому для нас вопрос сотрудничества имеет большое значение. Сейчас торговые сети края реализуют белорусскую продукцию высокого качества, население ей доверяет. Отношения, например, в области поставок дорожной техники, необходимо расширять. Будем также рассматривать вопросы использования вашего строительного потенциала, поскольку дисциплина белорусов, технологии отвечают современным требованиям», - отметил Олег Кожемяко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, губернатор Приморского края также подчеркнул готовность к расширению взаимодействия, которым может стать закупка сельскохозяйственной, дорожной, пассажирской и другой промышленной техники белорусского производства, поставки лифтового оборудования, открытие оптово-розничных предприятий по реализации потребительских товаров белорусских производителей.

Валерий Сахно, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие с российским регионом, отметив, что оно, действительно, «имеет большой потенциал».

В рамках визита в Приморский край также состоялись встречи Валерия Сахно с первым заместителем председателя Правительства Приморского края Константином Шестаковым, первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Приморского края Алексеем Ляйфером, руководителем агентства международного сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым, представителем МИД России во Владивостоке Андреем Броварецом.
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