|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ НЕДЕЛИ ГУМАНИТАРНЫХ СЕТЕЙ И ПАРТНЕРСТВ ООН
10:59 10.02.2020
Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси во главе с начальником управления международного сотрудничества Дмитрием Ткачуком приняла участие в мероприятиях Недели гуманитарных сетей и партнерств ООН, которые прошли с 3 по 7 февраля 2020 года в Женеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, участники мероприятий Недели обменялись национальным опытом готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, обсудили возможности укрепления многостороннего межведомственного сотрудничества и координации между силами специального реагирования по поиску и спасению людей в чрезвычайных ситуациях.
В ходе Недели также состоялись встречи делегации МЧС с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международной организации гражданской обороны для обсуждения состояния и перспектив сотрудничества, возможностей проведения совместных мероприятий.
Беларусь является активным участником Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации (UNDAC) и Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG). Республиканский отряд специального назначения МЧС Беларуси признан одним из наиболее квалифицированных отрядов, аккредитованных по методологии INSARAG. Представители Беларуси приняли участие в заседаниях руководящих органов UNDAC и INASARAG.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
Курсы в банках
на 10.02.2020
Конвертация в банках
на 10.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте