Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси во главе с начальником управления международного сотрудничества Дмитрием Ткачуком приняла участие в мероприятиях Недели гуманитарных сетей и партнерств ООН, которые прошли с 3 по 7 февраля 2020 года в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, участники мероприятий Недели обменялись национальным опытом готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, обсудили возможности укрепления многостороннего межведомственного сотрудничества и координации между силами специального реагирования по поиску и спасению людей в чрезвычайных ситуациях.

В ходе Недели также состоялись встречи делегации МЧС с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международной организации гражданской обороны для обсуждения состояния и перспектив сотрудничества, возможностей проведения совместных мероприятий.

Беларусь является активным участником Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации (UNDAC) и Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG). Республиканский отряд специального назначения МЧС Беларуси признан одним из наиболее квалифицированных отрядов, аккредитованных по методологии INSARAG. Представители Беларуси приняли участие в заседаниях руководящих органов UNDAC и INASARAG.