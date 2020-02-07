Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк в составе белорусской делегации во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко посетил Татарстан и встретился в Елабуге с заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский тракторный завод», стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию на производственной базе ТПК «МТЗ-Татарстан» белорусско-татарстанского промышленного кластера.

В переговорах также приняли участие заместитель министра промышленности торговли Татарстана Ильдар Мингалеев, генеральный директор группы компаний «РариТЭК» Рафаэль Батыршин, руководители белорусских предприятий.

«Результаты совместной работы наглядно демонстрируют показатели совместного товарооборота, который в условиях непростой экономической ситуации увеличивается», - отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По его словам, успешно развивается сотрудничество в сфере машиностроения.

«Прежде всего, это поставки тракторной, пассажирской и сельскохозяйственной техники», - добавил Владимир Семашко, напомнив, что парк сельхозтехники Татарстана почти на 60% укомплектован тракторами МТЗ.

По мнению главы дипмиссии, имеются хорошие перспективы для взаимодействия в газомоторной сфере. Это в первую очередь совместные проекты в сфере пассажирского транспорта, тракторо- и двигателестроение, реализуемые компанией «РариТЭК» совместно с МТЗ, МАЗ и Минским моторным заводом.

В ходе визита состоялось рабочее совещание по вопросам оптимизации и повышения эффективности деятельности ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».

Владимир Семашко вручил ключи от пяти большегрузов МАЗ водителям транспортно-логистического центра компании МТЗ-Татарстан.

Вниманию генерального директора Минского тракторного завода «МТЗ-Татарстан» представила оформленные в обновленном фирменном дизайне недавно приобретенные для нужд компании автобус и пикап. Виталий Вовк оценил свежее креативное решение и выразил надежду, что все дистрибьюторы и торговые дома МТЗ возьмут на заметку внедрение аналогичного дизайна в качестве фирменного стиля марки BELARUS.

Следует отметить, что на сегодня в Татарстане функционирует сборочное производство белорусских тракторов, создана дилерская сеть МТЗ.

ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» является официальным дистрибьютором ОАО «МТЗ» в РФ. Компания занимается реализацией техники и обеспечивает ее сервис, а также имеет собственную производственную базу и транспортно-логистическое подразделение. С 2003 года по настоящее время на ранок России поставлено более 15 тыс. тракторов.