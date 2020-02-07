Семинар об условиях ведения бизнеса в Беларуси, Молдове и Монголии состоялся 6 февраля 2020 г. в Женеве на базе Союза торговых палат (Union des Chambres de Commerce).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в мероприятии приняли участие более 50 представителей франкоязычного швейцарского бизнеса, дипломатического корпуса и международных организаций.

В своем выступлении постпред Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич проинформировал участников о макроэкономической ситуации в стране, ключевых точках роста экономики, определенных правительством на ближайшую перспективу, предпринимаемых шагах по присоединению Беларуси к ВТО, развитии торгово-экономических отношений со Швейцарией и туристическом потенциале Беларуси. Особый акцент был сделан о преимуществах работы в Белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», Парке высоких технологий, белорусских СЭЗ и малых и средних городах.

В рамках мероприятия состоялась встреча Юрия Амбразевича с президентом Союза торговых палат Ги Меттаном, во время которой достигнута договоренность об организации визита членов Союза в Беларусь во второй половине 2020 г.