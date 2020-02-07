|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШВЕЙЦАРИИ ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С БЕЛАРУСЬЮ
17:43 07.02.2020
Возможные направления сотрудничества, а также перспективы в реализации совместных проектов в сфере фармацевтики обсудили 6 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и директор компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве.
Как отметил Игорь Петришенко, особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями как Рош Холдинг. Он поблагодарил Адриано Треве за проявленный интерес к инвестиционному сотрудничеству на территории нашей страны и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Адриано Треве подтвердил готовность швейцарского инвестора пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
Курсы в банках
на 07.02.2020
Конвертация в банках
на 07.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте