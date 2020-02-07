Возможные направления сотрудничества, а также перспективы в реализации совместных проектов в сфере фармацевтики обсудили 6 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и директор компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве.

Как отметил Игорь Петришенко, особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями как Рош Холдинг. Он поблагодарил Адриано Треве за проявленный интерес к инвестиционному сотрудничеству на территории нашей страны и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Адриано Треве подтвердил готовность швейцарского инвестора пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов.