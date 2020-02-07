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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОЙКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ВОЗВЕДЕНИЮ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦОБЪЕКТОВ
16:58 07.02.2020
Делегация белорусских строительных, проектных, инжиниринговых и дорожно-строительных организаций во главе с начальником отдела внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Алексеем Шило проводит переговоры по развитию сотрудничества в правительстве Нижегородской области России.
В состав делегации вошли представители Минскстрой, ОАО МАПИД, Минскпроект, Белкоммунпроект, БелинжинирингстройИнвест, ДСУ-1 (Рогачев).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в ходе переговоров с вице-губернатором Нижегородской области Сергеем Морозовым, а также ряда встреч в Министерстве строительства Нижегородской области обсуждались перспективы сотрудничества по возведению на территории региона социальных объектов с привлечением организаций строительного комплекса Беларуси.
Есть заинтересованность в участии белорусских специалистов в реализации проектов по восстановлению объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, проектов по дорожному строительству.
В стадии обсуждения находятся и крупномасштабные проекты по строительству «Белорусского квартала» в Нижнем Новгороде и «Нижегородского квартала» в Минске.
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