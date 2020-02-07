ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ЗАПУСТЯТ РЕЧНОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
15:35 07.02.2020

Проект по восстановлению речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам встречи с белорусским коллегой Алексеем Авраменко 6 февраля в Минске.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, во время встречи был обсужден широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности, восстановление международного водного пути Е-40 в сочетании Днепр - Припять.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40", – сказал Владислав Криклий.

Глава министерства проинформировал, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от м. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. К концу 2021 предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы. Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна «Рассвет», которое принадлежит ГП «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Во время встречи министр инфраструктуры Украины также отметил рост пассажиропотока в авиационной сфере, увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом и положительный опыт по реализации совместно с Беларусью проектов международных железнодорожных перевозок поездами «Викинг» и «Зубр».

По его словам, необходимо развивать транспортный коридор, который будет сочетать страны Скандинавии, Балтии, Беларусь и Украину.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3850 2.3920
USD 2.1780 2.1830
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0940 1.0980
EUR/RUB 69.6000 70.1000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте