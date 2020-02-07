Проект по восстановлению речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам встречи с белорусским коллегой Алексеем Авраменко 6 февраля в Минске.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, во время встречи был обсужден широкий круг актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности, восстановление международного водного пути Е-40 в сочетании Днепр - Припять.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40", – сказал Владислав Криклий.

Глава министерства проинформировал, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от м. Вышгород до границы с Республикой Беларусь. К концу 2021 предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы. Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна «Рассвет», которое принадлежит ГП «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Во время встречи министр инфраструктуры Украины также отметил рост пассажиропотока в авиационной сфере, увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом и положительный опыт по реализации совместно с Беларусью проектов международных железнодорожных перевозок поездами «Викинг» и «Зубр».

По его словам, необходимо развивать транспортный коридор, который будет сочетать страны Скандинавии, Балтии, Беларусь и Украину.