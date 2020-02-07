Товарооборот Беларуси с Брянской областью России в 2019 году вырос на 10,6% и составил более $650 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, при этом белорусский экспорт в Брянскую область увеличился на 23,6% и составил $411 млн.

Суммарный импорт в Беларусь уменьшился на 6,3% и составил $255 млн.

По информации посольства, в Торгово-промышленной палате Брянской области состоялась встреча предпринимателей Брянской области и регионов Беларуси «Содружество-2020». Участие в ней приняли вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» Владислав Шнекутис, руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Сергей Мисурагин, председатель правления БООО «Белорусское землячество на Брянщине» Николай Голосов, гендиректор Могилевского отделения Белорусской ТПП Виталий Игнатович, директор Мозырского филиала Гомельского отделения Белорусской ТПП Татьяна Некрашевич, председатель Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Беларуси Рима Епур.

Темой встречи стало развитие межрегиональных связей, которое способствует формированию единого социально-экономического, культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России.

Сергей Мисурагин в своем выступлении акцентировал внимание на развитии интеграции Беларуси и России на современном этапе.

В рамках встречи также состоялся семинар, где обсуждалось развитие в малых и средних городах Беларуси агроэкотуризма. По мнению участников, это перспективное направление способствует занятости населения в сельской местности и развитию регионов в целом.