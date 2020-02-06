ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНТОРГ США НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕСМОТРА СТАТУСА БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
13:35 07.02.2020

Министерство торговли США 6 февраля 2020 года опубликовало уведомление о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств с целью проверки, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики Беларуси, уведомление опубликовано в Федеральном регистре - официальном печатном органе правительства США.

В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, государственная собственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и др.

После рассмотрения всех комментариев сторон Министерство торговли США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Республики Беларусь в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты по данному вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 г.

Напомним, что статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Так, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В октябре 2019 г. Министерство экономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса по переводу Республики Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В декабре 2019 г. от лица правительства Республики Беларусь в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики с предоставлением необходимых аргументов.

Министерство торговли США посчитало, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.

«Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто», - отмечают в Минэкономики Беларуси.

Присвоение Беларуси статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США.

«Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли», - считают в министерстве.

Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США будет способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
валюта курс
EUR 2.3785
USD 2.1615
RUB 3.4385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3785 +0.0016
USD 2.1615 +0.0075
RUB 3.4385 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3840 2.3850
USD 2.1740 2.1750
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0990
EUR/RUB 69.5000 69.8000
USD/RUB 63.4000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте