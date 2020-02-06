Министерство торговли США 6 февраля 2020 года опубликовало уведомление о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств с целью проверки, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики Беларуси, уведомление опубликовано в Федеральном регистре - официальном печатном органе правительства США.

В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, государственная собственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и др.

После рассмотрения всех комментариев сторон Министерство торговли США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Республики Беларусь в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты по данному вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 г.

Напомним, что статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

Так, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В октябре 2019 г. Министерство экономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса по переводу Республики Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В декабре 2019 г. от лица правительства Республики Беларусь в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики с предоставлением необходимых аргументов.

Министерство торговли США посчитало, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.

«Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто», - отмечают в Минэкономики Беларуси.

Присвоение Беларуси статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США.

«Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли», - считают в министерстве.

Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США будет способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.