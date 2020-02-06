Беларусь и Украина отменяют разрешительную систему в сфере нерегулярных грузовых и пассажирских автоперевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 6 февраля 2020 года подписали межправительственный протокол о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию осуществления автомобильных перевозок.

«Мы обсуждали сотрудничество по каждому направлению - водный транспорт, автомобильный, железнодорожный, авиацию. Самое главное - мы совместно отработали глобальный вопрос о безразрешительной системе автомобильных перевозок. Украина стала третьей страной, с которой мы подписали безразрешительную систему. Надеюсь, что в апреле на сессии депутаты рассмотрят соответствующий проект закона о ратификации этого протокола», - отметил Алексей Авраменко.

В свою очередь Владислав Криклий подчеркнул, что к маю либерализация автоперевозок должна заработать.

«Законопроект должна ратифицировать Верховная рада. Я хотел бы, чтобы в феврале-марте этот вопрос был включен в повестку», - сказал он.

Кроме того, на встрече состоялось парафирование Департаментом по авиации Беларуси и Государственной авиационной службой Украины соглашения по летной годности. Документ нацелен на упрощение процедур признания авиационными властями сертификационных документов, выдаваемых на экспортируемую гражданскую авиационную технику. Данное соглашение также направлено на расширение сотрудничества в области безопасности полетов гражданской авиации, международной кооперации в проектировании, производстве и взаимном использовании авиационных изделий.