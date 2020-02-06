Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 февраля на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

"Со своей стороны я еще раз хочу заверить вас, что правительство Республики Беларусь всегда открыто к диалогу и заинтересовано в реализации новых амбициозных проектов, о чем и свидетельствуют наши результаты взаимодействия как в государственном, так и в частном секторах", - отметил Сергей Румас.

Он подчеркнул, что правительство высоко ценит сложившиеся конструктивные отношения с банком и рассчитывает, что в дальнейшем сторонам удастся их не только сохранить, но и углубить.

"Очень высоко ценим наше доверительное партнерство. Надеемся, что для банка Беларусь является надежным партнером, с которым может быть реализован не один знаковый проект", - сказал премьер-министр.

Говоря о диалоге с ЕБРР по приватизации Белинвестбанка, Сергей Румас заверил, что белорусская сторона заинтересована в выработке наиболее оптимальных условий этой сделки, которые бы удовлетворили участников. Он предложил подробно обсудить этот вопрос на сегодняшней встрече.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, белорусское правительство также рассчитывает на успешную реализацию новой инициативы по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах.

"Пилотный проект - подстанция "Черкасы" в Фаниполе для СЭЗ "Минск". Надеемся, реализация пилотного проекта поможет создать условия для привлечения новых инвестиций в СЭЗ "Минск". К сожалению, по этому проекту есть некоторое отставание от намеченных сроков, просил бы оказать поддержку, в том числе в плане проведения внутрибанковских процедур", - сказал Сергей Румас.

Глава белорусского правительства также обратился с просьбой к Суме Чакрабарти поддержать белорусскую инициативу по проведению национальной инвестиционной сессии в 2020 году в Лондоне во время ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР.

"Мы убеждены, что организация данного мероприятия позволит представить бизнес-сообществу возможности инвестирования в Беларусь. Как вы смогли убедиться на собственном опыте, Беларусь - страна, открытая для иностранных инвестиций, в которой созданы условия для эффективного ведения бизнеса", - добавил премьер-министр.

Сума Чакрабарти в свою очередь отметил, что достигнутое за последние три года в сотрудничестве ЕБРР и Беларуси беспрецедентно. Он уточнил, что за это время в экономику страны было инвестировано более 1 млрд евро. Только в 2019 году реализовано 24 проекта в различных отраслях.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.