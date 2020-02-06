Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов в рамках визита 5 февраля в штат Гуарико обсудил с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом перспективы дальнейшего развития белорусско-венесуэльских проектов в агропромышленной сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, после переговоров они посетили площадку строительства агроиндустриального городка им. В.Лара.

Агрогородок им. В.Лара – комплексный многофункциональный совместный белорусско-венесуэльский проект в сфере сельского хозяйства.