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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В АПК
09:10 07.02.2020
Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов в рамках визита 5 февраля в штат Гуарико обсудил с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом перспективы дальнейшего развития белорусско-венесуэльских проектов в агропромышленной сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, после переговоров они посетили площадку строительства агроиндустриального городка им. В.Лара.
Агрогородок им. В.Лара – комплексный многофункциональный совместный белорусско-венесуэльский проект в сфере сельского хозяйства.
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