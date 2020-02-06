10 февраля в Минске пройдет Международный белорусско-венгерский семинар «Оздоровительный туризм», организованный Институтом физиологии НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, основная цель семинара – определить значимость оздоровительного туризма для Беларуси и Венгрии, так как. обе страны располагают лечебными физическими факторами, богатыми природными и культурными ресурсами, имеют огромный потенциал для развития оздоровительного туризма не только в рамках своей страны, но и за её пределами.

В связи с этим особое значение придается продолжению научных исследований минеральных и термальных вод, эффективности их использования для оздоровления человека, повышению информированности населения о возможностях оздоровительного туризма.

В работе семинара примут участие белорусские и венгерские ученые, представители научных организаций НАН Беларуси, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета физической культуры, специалисты по оздоровительному туризму, представители санаторно-курортных учреждений (санаториев «Ислочь» НАН Беларуси, дочернего унитарного предприятия «Санаторий Криница», санатория «Альфа Радон» и других).

Планируется, что в семинаре также примет участие посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.