ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИЙ СЕМИНАР «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
18:06 06.02.2020

10 февраля в Минске пройдет Международный белорусско-венгерский семинар «Оздоровительный туризм», организованный Институтом физиологии НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, основная цель семинара – определить значимость оздоровительного туризма для Беларуси и Венгрии, так как. обе страны располагают лечебными физическими факторами, богатыми природными и культурными ресурсами, имеют огромный потенциал для развития оздоровительного туризма не только в рамках своей страны, но и за её пределами.

В связи с этим особое значение придается продолжению научных исследований минеральных и термальных вод, эффективности их использования для оздоровления человека, повышению информированности населения о возможностях оздоровительного туризма.

В работе семинара примут участие белорусские и венгерские ученые, представители научных организаций НАН Беларуси, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета физической культуры, специалисты по оздоровительному туризму, представители санаторно-курортных учреждений (санаториев «Ислочь» НАН Беларуси, дочернего унитарного предприятия «Санаторий Криница», санатория «Альфа Радон» и других).

Планируется, что в семинаре также примет участие посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
валюта курс
EUR 2.3785
USD 2.1615
RUB 3.4385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3785 +0.0016
USD 2.1615 +0.0075
RUB 3.4385 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3850
USD 2.1630 2.1690
RUB 3.4250 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1020
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 63.0000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте