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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИЙ СЕМИНАР «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
18:06 06.02.2020
10 февраля в Минске пройдет Международный белорусско-венгерский семинар «Оздоровительный туризм», организованный Институтом физиологии НАН Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, основная цель семинара – определить значимость оздоровительного туризма для Беларуси и Венгрии, так как. обе страны располагают лечебными физическими факторами, богатыми природными и культурными ресурсами, имеют огромный потенциал для развития оздоровительного туризма не только в рамках своей страны, но и за её пределами.
В связи с этим особое значение придается продолжению научных исследований минеральных и термальных вод, эффективности их использования для оздоровления человека, повышению информированности населения о возможностях оздоровительного туризма.
В работе семинара примут участие белорусские и венгерские ученые, представители научных организаций НАН Беларуси, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета физической культуры, специалисты по оздоровительному туризму, представители санаторно-курортных учреждений (санаториев «Ислочь» НАН Беларуси, дочернего унитарного предприятия «Санаторий Криница», санатория «Альфа Радон» и других).
Планируется, что в семинаре также примет участие посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.
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