Германия заинтересована в инвестировании в стартапы ПВТ. Это было отмечено во время посещения 5 февраля Парка высоких технологий (ПВТ) парламентской делегацией из Германии во главе с членом Комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике, руководителем германско-белорусской группы дружбы Марком Хауптманном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, на встрече была достигнута договоренность о проведении в Минске совместных мероприятий уже весной 2020 года.

М. Хауптманн заявил о своих планах привезти в Беларусь группу немецких инвесторов и предпринимателей.

«Они хотят быть вовлеченными в белорусский ИТ-сектор, увидеть потенциал, который здесь есть. Возможно, у нас получится найти бизнес-решения для белорусских стартапов в Германии или в целом на европейском рынке», – отметил немецкий парламентарий.

Парк высоких технологий стал одной из опорных точек передвижения немецких депутатов в Беларуси. В первую очередь интерес у немецкой стороны вызвали технологические стартапы ПВТ. Полезные приложения, финтех, ИТ-продукты с использованием искусственного интеллекта в сфере медицины от белорусских разработчиков – то, что, по мнению депутатов, может привлечь внимание немецких инвесторов.

Как отметил начальник отдела общественной информации и международного сотрудничества ПВТ Кирилл Залесский, немецкие инвестиции в белорусскую сферу IT и хайтека – это не просто финансы. Это опыт и экспертиза немецких партнеров, это огромный рынок Европейского союза, это перспективы быстрого роста белорусских компаний.

«У нас огромное непаханое поле для дальнейшей работы, и отрадно, что мы видим встречную заинтересованность немецкого бизнеса и политиков», - сказал он.