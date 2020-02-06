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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВМЕСТНАЯ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРОХОДИТ В МОСКВЕ
16:35 06.02.2020

Беларусь стремится воспользоваться всеми возможностями, что предоставляет цифровая экономика, и стать региональным лидером в сфере IT. Об этом заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Вадим Сенюта, выступая на открытии совместной белорусско-российской научно-практической конференции «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности».

Вадим Сенюта подчеркнул, что в Беларуси создаются беспрецедентные условия и стимулы для того, чтобы придать максимальное ускорение IT-сектору, а вместе с ним и процессу цифровизации всей экономики и страны в целом. Об успехах в этой сфере свидетельствует ежегодный прирост отрасли примерно на 50%.

«Основу для этого заложил безусловно прорывной декрет „О развитии цифровой экономики“, подписанный президентом в 2017 году», - отметил советник-посланник.

Благодаря декрету, Беларусь является первым в мире государством, которое пытается системно урегулировать с учетом международного права, например, такую новую реальность, как криптовалюты и токены.

Важным значением совместной белорусско-российской научно-практической конференции «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» Вадим Сенюта назвал налаживание диалога ученых Беларуси и России о возможностях, вопросах и проблемах, которые несет цифровая экономика Беларуси и России миру в целом и интеграционным объединениям, включая Союзное государство и ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, совместная белорусско-российская научно-практическая конференция «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности», организованная Институтом философии Национальной академии наук Беларуси, Институтом прикладной математики им.М.В.Келдыша, Институтом философии РАН, проходит 6-7 февраля 2020 года в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.

В фокусе внимания конференции — анализ результатов, рисков и перспектив развития цифрового общества и экономики Союзного государства Беларусь — Россия с позиции междисциплинарного синтеза знания, формирующегося на стыке философии, математики, информатики, экономики, педагогики и других наук.

В ходе работы конференции планируется обсуждение широкого круга трансдисциплинарных проблем: экономика цифрового мира, блокчейн-технологии, образовательная робототехника, искусство новой эпохи, стратегии управления рисками цифровой реальности, социально-экономические и антропологические последствия имплементации цифровых технологий, транспортные системы, ставшие возможными в компьютерной реальности и т.п.
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