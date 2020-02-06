МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ В СОЧИ НА ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ

15:28 06.02.2020 Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Сочи 7 февраля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества.