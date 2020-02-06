|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ В СОЧИ НА ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ
15:28 06.02.2020
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Сочи 7 февраля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2020
Курсы в банках
на 06.02.2020
Конвертация в банках
на 06.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте