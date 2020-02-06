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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАДЕЕТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕБРР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ - ЛУКАШЕНКО
14:58 06.02.2020
Беларусь надеется на дальнейшее сотрудничество с ЕБРР в сфере строительства и реконструкции дорог. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с Сумой Чакрабарти.
«Ведь дороги, которые мы с вами построили, они не только для белорусов, а может, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза, - обратил внимание Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Только за прошлый год по дорогам Беларуси с востока на запад перемещено 110 млн т груза. И более 70% - это грузы не для Беларуси».
За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал в страну 3 млрд евро. Только за прошлый год объем инвестиций составил около 400 млн евро.
«Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю», - подчеркнул Александр Лукашенко и с долей юмора продолжил: «Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка».
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