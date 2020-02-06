168 специалистов из Иордании пройдут обучение на базе Международного центра подготовки спасателей (IRTcentre) Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Соответствующий договор о сотрудничестве подписан по итогам переговоров между начальником университета МЧС Беларуси Иваном Полеводой и начальником директората оперативного реагирования Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства Хатемом Джабером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, будет сформировано четырнадцать групп: девять по программе «Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях» (108 человек) и пять групп в количестве 60 человек по программе «Спасение, пожаротушение, первая помощь (для инструкторов)». Обучение планируется начать с апреля текущего года.

Стоит отметить, что взаимодействие Университета гражданской защиты МЧС со специалистами из Иордании ведется с 2010 года. За это время прошли подготовку на базе вуза более 540 граждан этой страны.