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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА БАЗЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ИОРДАНИИ
14:40 06.02.2020
168 специалистов из Иордании пройдут обучение на базе Международного центра подготовки спасателей (IRTcentre) Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Соответствующий договор о сотрудничестве подписан по итогам переговоров между начальником университета МЧС Беларуси Иваном Полеводой и начальником директората оперативного реагирования Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства Хатемом Джабером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, будет сформировано четырнадцать групп: девять по программе «Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях» (108 человек) и пять групп в количестве 60 человек по программе «Спасение, пожаротушение, первая помощь (для инструкторов)». Обучение планируется начать с апреля текущего года.
Стоит отметить, что взаимодействие Университета гражданской защиты МЧС со специалистами из Иордании ведется с 2010 года. За это время прошли подготовку на базе вуза более 540 граждан этой страны.
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