В Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП) состоялся семинар-консультация по вопросам активизации торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном и Афганистаном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в мероприятии приняли участие посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов, председатель БелТПП Владимир Улахович, 60 представителей белорусских предприятий и организаций.

Посол Беларуси в Таджикистане представил перспективные направления сотрудничества белорусских деловых кругов с таджикскими и афганскими компаниями, новые экспортные ниши для белорусской продукции и некоторые особенности ведения бизнеса на рынках Таджикистана и Афганистана, а также ответил на вопросы представителей белорусских предприятий о возможностях поставок в эти страны продуктов питания, машиностроительной продукции, мебели и другой продукции деревообработки, развития взаимодействия в области ИТ.

Кроме того, в рамках семинара-консультации директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский презентовал экспозицию белорусских производителей на Международной универсальной выставке "Таджикистан-2020", которая пройдет в Душанбе 2-6 апреля.