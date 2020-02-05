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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ТАДЖИКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ СОСТОЯЛСЯ В БЕЛТПП
12:36 06.02.2020
В Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП) состоялся семинар-консультация по вопросам активизации торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном и Афганистаном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в мероприятии приняли участие посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов, председатель БелТПП Владимир Улахович, 60 представителей белорусских предприятий и организаций.
Посол Беларуси в Таджикистане представил перспективные направления сотрудничества белорусских деловых кругов с таджикскими и афганскими компаниями, новые экспортные ниши для белорусской продукции и некоторые особенности ведения бизнеса на рынках Таджикистана и Афганистана, а также ответил на вопросы представителей белорусских предприятий о возможностях поставок в эти страны продуктов питания, машиностроительной продукции, мебели и другой продукции деревообработки, развития взаимодействия в области ИТ.
Кроме того, в рамках семинара-консультации директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский презентовал экспозицию белорусских производителей на Международной универсальной выставке "Таджикистан-2020", которая пройдет в Душанбе 2-6 апреля.
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