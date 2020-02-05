Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти. Об этом 5 февраля заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Вице-премьер напомнил, что в январе на встрече с Дмитрием Козаком (на тот момент занимал пост вице-премьера) были оговорены механизмы и формат подачи заявки о компенсации.

"В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы. Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - сказал Игорь Ляшенко, которого цитирует сайт правительства.