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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ФЕВРАЛЕ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО КОМПЕНСАЦИИ ИЗ-ЗА ГРЯЗНОЙ НЕФТИ
11:35 06.02.2020
Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти. Об этом 5 февраля заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.
Вице-премьер напомнил, что в январе на встрече с Дмитрием Козаком (на тот момент занимал пост вице-премьера) были оговорены механизмы и формат подачи заявки о компенсации.
"В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы. Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - сказал Игорь Ляшенко, которого цитирует сайт правительства.
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