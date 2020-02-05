МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ СПРАВЕДЛИВО ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ ОТ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ НЕФТИ И ГАЗА

10:03 06.02.2020 Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа. Это отметил 5 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. По его словам, в конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ. На этом по-прежнему остается основной фокус внимания белорусской стороны, сообщает сайт правительства.