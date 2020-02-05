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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СПРАВЕДЛИВО ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ ОТ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ НЕФТИ И ГАЗА
10:03 06.02.2020
Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа. Это отметил 5 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.
По его словам, в конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ. На этом по-прежнему остается основной фокус внимания белорусской стороны, сообщает сайт правительства.
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