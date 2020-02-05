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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ЛЯШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БЕСПОШЛИННЫХ ПОСТАВКАХ НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА
09:08 06.02.2020
Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом 5 февраля заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.
По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.
"Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время, - сказал Игорь Ляшенко. - Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти".
Что касается способа доставки, то, как отметил вице-премьер, скорее всего, это будет трубопроводный транспорт.
Вице-премьер проинформировал, что делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля, сообщает сайт правительства.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению Совмина № 70 от 4 февраля 2020 года, на проведение переговоров по проекту межправительственного соглашения между Беларусью и Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Ему предоставлено право при необходимости вносить в проект не имеющие принципиального характера изменения, а также разрешено подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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