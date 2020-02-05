|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 ИЗ РОГАЧЕВА РЕКОНСТРУИРУЕТ УЧАСТКИ ДОРОГИ ЛИПЕЦК-ДАНКОВ
15:02 05.02.2020
Дорожно-строительное управление №1 из Рогачева реконструирует участки дороги Липецк-Данков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, благодаря отличной деловой репутации, хорошему качеству и скорости выполнения работ, Дорожно-строительное управление №1 из Рогачева стало победителем торгов, опередив воронежское ООО «СМУ-90».
Согласно контракту, работы на участке дороги Липецк-Данков должны быть завершены до 30 октября 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2020
Курсы в банках
на 05.02.2020
Конвертация в банках
на 05.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте