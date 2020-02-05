МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 ИЗ РОГАЧЕВА РЕКОНСТРУИРУЕТ УЧАСТКИ ДОРОГИ ЛИПЕЦК-ДАНКОВ

15:02 05.02.2020 Дорожно-строительное управление №1 из Рогачева реконструирует участки дороги Липецк-Данков. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, благодаря отличной деловой репутации, хорошему качеству и скорости выполнения работ, Дорожно-строительное управление №1 из Рогачева стало победителем торгов, опередив воронежское ООО «СМУ-90». Согласно контракту, работы на участке дороги Липецк-Данков должны быть завершены до 30 октября 2021 года.