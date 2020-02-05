Делегация Беларуси в качестве наблюдателя участвует в 146-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с 3 по 8 февраля 2020 проходит в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в ходе сессии планируются выступления делегации по ряду пунктов повестки дня, включая чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в рамках которого состоится обсуждение ситуации со вспышкой нового коронавируса, объявление Десятилетия здорового старения, проект глобальной стратегии в области цифрового здравоохранения.

Кроме того, делегация примет участие в согласовании проектов резолюций и решений сессии.

Исполнительный комитет состоит из 34 членов. Основными задачами этого органами являются реализация решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения — высшим органом ВОЗ, определение ее повестки дня, принятие резолюций для рассмотрения на Ассамблее ВОЗ.