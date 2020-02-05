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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ТАТАРСТАН ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ В 2020 ГОДУ КОРМО-ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
13:10 05.02.2020
Вопросы поставок в 2020 году кормо-зерноуборочной техники ПАЛЕССЕ для предприятий АПК Татарстана обсуждены на встрече делегации ОАО «Гомсельмаш» во главе с генеральным директором Александром Новиковым с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Тальгатом Тагирзяновым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в АПК Татарстана в настоящее время кормоуборочные комбайны ПАЛЕССЕ составляют около 60%, зерноуборочные — около 45%.
В ходе встречи также рассмотрен вопрос использования газомоторного зерноуборочного комбайна КЗС-4118К, который в 2019 году успешно прошел тестирование в одном из хозяйств Менделеевского района.
Во встрече также приняли участие руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев и генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин.
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