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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И СЛОВЕНСКИЙ SID BANK ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:48 05.02.2020
В конгресс-центре «Брдо» около Люблян 4 февраля прошло 8-е заседание межправительственной белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, словенскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Добран Божич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы двусторонней торговли товарами и услугами, взаимодействия в области транспорта, энергетики, промышленности и туризма, расширения договорно-правовой базы белорусско-словенского сотрудничества. Особое внимание уделено выявлению перспективных направлений кооперации и проектов.
В рамках встречи состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между Банком развития Республики Беларусь и Словенским банком экспорта и развития SID Bank.
В этот же день на базе Палаты экономики Словении прошел семинар с участием представителей бизнеса двух стран.
В январе-ноябре 2019 г. товарооборот между Беларусью и Словенией составил 114,8 млн. долларов США (119,8% к аналогичному периоду 2018 года), белорусский экспорт – 10,6 млн. долларов (91,7%), импорт – 104,2 млн. долларов (123,7%).
За указанный период оборот услуг вырос на 38,3% до 54,2 млн. долларов, экспорт увеличился на 22,3% до 25,4 млн. долларов, импорт – на 56,2% до 28,8 млн. долларов.
В январе-сентябре 2019 г. объем словенских инвестиций в экономику Беларуси составил 676,2 тыс. долларов (в аналогичном периоде 2018 года – 1 464,1 тыс. долларов).
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