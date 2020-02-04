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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТВА ПРЕДЛАГАЕТ НАЛАДИТЬ ПОСТОЯННЫЕ ПОСТАВКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В БЕЛАРУСЬ
10:23 05.02.2020
Литва предлагает наладить постоянные поставки энергоресурсов в Беларусь. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече 4 февраля в Минске с министром иностранных дел нашей страны Владимиром Макеем.
В частности, официальный Вильнюс предлагает Беларуси более интенсивно использовать свою инфраструктуру.
Напомним, в январе текущего года через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai в Беларусь была отправлена партия норвежской нефти. Сейчас эксперты изучают плюсы и минусы такого транзита углеводородов.
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