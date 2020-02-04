МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ

09:09 05.02.2020 Посол Беларуси Андрей Ржеусский и секретарь (заместитель министра) Министерства гражданской авиации Индии Прадип Сингх Кхарола обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере гражданских авиаперевозок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индии, на состоявшейся 3 февраля встрече обсуждалась также возможность запуска прямого авиасообщения между Беларусью и Индией.