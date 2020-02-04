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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ
09:09 05.02.2020
Посол Беларуси Андрей Ржеусский и секретарь (заместитель министра) Министерства гражданской авиации Индии Прадип Сингх Кхарола обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере гражданских авиаперевозок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индии, на состоявшейся 3 февраля встрече обсуждалась также возможность запуска прямого авиасообщения между Беларусью и Индией.
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