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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАТАЛОНИЯ УСИЛЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ОБЕИХ СТРАН В ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
16:37 04.02.2020
Беларусь и Каталония усилят сотрудничество по организации участия деловых кругов обеих стран в выставочных мероприятиях. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 31 января встречи руководства Национального центра маркетинга с делегацией Каталонии во главе с министром транспорта и инфраструктуры Исидре Гавином.
Во время переговоров стороны также договорились расширить практику обмена деловыми визитами.
Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо отметил, что благодаря предыдущим визитам в Испанию отлажены хорошие контакты с бизнес-сообществами Барселоны и Лериды. Он подчеркнул, что потенциал Каталонии, которая производит почти четверть валового продукта Испании, это очень большой рынок и выразил уверенность в том, что встреча позволит интенсифицировать белорусско-испанское торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество в различных сферах.
Каталонская сторона выразила заинтересованность в организации совместных производств в сферах транспортного машиностроения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в туристическом обмене
«Каталония является лидером автопрома Испании и владеет технологиями, которые могли бы быть интересны белорусским предприятиям. Причем в Каталонии есть фабрики мотоциклов, поездов, авто, фургонов, но у нас нет ни одного предприятия по производству автобусов. Благодаря белорусским предприятиям мы сможем создать такое производство... Мы можем говорить об общей цифре в 2 тысячи электробусов, трамваев и автобусов для того, чтобы покрыть нужды Барселоны и Каталонии», - сказал Исидре Гавин.
Отметим, что во встрече приняли участие генеральный директор Департамента транспорта и связи Министерства инфраструктуры и транспорта Каталонии Давид Салдони, Почетный консул Республики Беларусь в Барселоне Кристиан Балселлс Наварро, президент Торгово-промышленной палаты провинции Лериды Жауме Салто Албареда, представители Агентства по конкурентоспособности компаний (ACCIO) и другие представители каталонских деловых кругов.
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