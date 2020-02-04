Александр Лукашенко сегодня в рамках поездки на Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда" рассказал о планах в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом.

"Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил он.

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?", - отметил Лукашенко.