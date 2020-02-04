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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И НАТО ПРИВЕТСТВУЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ
13:04 04.02.2020

4 февраля в Минске накануне четвертого раунда консультаций экспертов Беларуси и НАТО по мерам доверия и безопасности состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с директором Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильямом Альберком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи собеседники приветствовали положительные тенденции в отношениях Беларуси и НАТО, обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

А. Дапкюнас и У. Альберк также обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями.

Заместитель министра подчеркнул важность углубления взаимоуважительного диалога между Беларусью, секретариатом НАТО и странами-членами НАТО о мерах укрепления доверия и безопасности для постепенного снижения конфронтации и создания благоприятных условий для практической работы по восстановлению жизнеспособности механизмов в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Напомним, в декабре 2019 г. министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в Братиславе с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. В октябре 2019 г. в Минске с визитом для участия в информационном дне НАТО в Беларуси под эгидой программы «Наука ради мира и безопасности» находился заместитель генерального секретаря НАТО Антонио Мисироли. Он стал самым высокопоставленным за последние 27 лет представителем руководства секретариата НАТО, посетившим Беларусь.
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