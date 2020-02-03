МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПАРЛАМЕНТАМИ США И КАНАДЫ

10:08 04.02.2020 Сформирована рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентами США и Канады. Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, такая группа в белорусском парламенте создана впервые. По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, в поступательном процессе нормализации белорусско-американских отношений заинтересованы обе стороны. «Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне», - заявил Сергей Рачков.