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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПАРЛАМЕНТАМИ США И КАНАДЫ
10:08 04.02.2020
Сформирована рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентами США и Канады.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, такая группа в белорусском парламенте создана впервые.
По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, в поступательном процессе нормализации белорусско-американских отношений заинтересованы обе стороны.
«Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне», - заявил Сергей Рачков.
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