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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА ВЫБРАЛА КАНДИДАТУРУ ПОСЛА В БЕЛАРУСЬ
09:05 04.02.2020
Администрация Трампа, возможно, впервые за 12 лет назначит послом США в Беларуси дипломата-ветерана Джули Фишер. Об этом пишет Foreign Policy.
По информации издания, Джули Фишер - профессиональный дипломатический работник - в настоящее время является заместителем помощника государственного секретаря по Западной Европе и Европейскому союзу. Ранее она работала заместителем постоянного представителя миссии США в НАТО, а также в посольствах США в Украине, Грузии и России.
Назначение Фишер потребует решения президента США и последующего утверждения Сенатом.
«В прошлом году Соединенные Штаты и Беларусь установили более тесные связи благодаря целому ряду встреч на высоком уровне и дипломатических инициатив, которые привели к недавнему визиту госсекретаря Майка Помпео. В августе 2019 года тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон отправился в Минск, став самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим страну за два десятилетия до поездки Помпео. В сентябре 2019 года официальный представитель Государственного департамента США, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, посетил Минск и объявил, что Соединенные Штаты готовятся к обмену послами с Беларусью впервые за почти 12 лет», - говорится в сообщении Foreign Policy.
Последний американский посол был выслан из Беларуси в 2008 году после ужесточения санкций США в связи с ухудшением ситуации с правами человека в республике.
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