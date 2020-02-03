25-26 февраля 2020 года в Ташкенте состоится Белорусско-узбекский аграрный форум.

Мероприятие проводится под патронажем Заместителя премьер-министра Беларуси, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном Владимира Дворника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, главная цель – практическая реализация плана («Дорожной карты») по развитию сотрудничества между двумя странами.

Форум объединит на одной площадке заинтересованных производителей и переработчиков сельхозпродукции двух стран, а также представителей ритейла, узбекских и белорусских оптовых закупщиков, поставщиков техники и технологий, инвесторов, проектных и научных институтов, отраслевых вузов.

Идея проведения мероприятия получила активную государственную поддержку с узбекской стороны. В рамках форума белорусские и предприятия смогут презентовать лучшие разработки в области сельскохозяйственного машиностроения, племенного скотоводства, проектирования и строительства молочно-товарных ферм, овощехранилищ и перерабатывающих производств, поделиться опытом энергоэффективности и ресурсосбережения при производстве мясной и молочной продукции.

Предприятия пищевой индустрии представят свои лучшие продукты для профессиональной дегустации. Около 60 белорусских и узбекских предприятий презентуют свои экспортные возможности в рамках выставочной экспозиции форума.

Форматом форума также предусмотрено проведение: пленарного заседания с выступлениями официальных лиц; тематических секций по растениеводству, животноводству, переработке сельхозпродукции, продаже готовой продукции; прямых В2В-переговоров, где заинтересованными сторонами выступают представители ритейла, ресторанно-гостиничного бизнеса, оптовых компаний, фермерских хозяйств, производственных компаний; дегустации узбекских и белорусских продуктов питания, напитков как в рамках самого форума, так и в магазинах Ташкента; экскурсия на Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу с целью изучения возможностей и обсуждения перспектив сотрудничества.

Важнейшей отличительной чертой мероприятия по замыслу организаторов должна стать максимальная практическая ориентированность. Для этого будут созданы все условия, проводится большая подготовительная работа.

По результатам предварительных переговоров с будущими участниками с обеих сторон можно судить об их искренней заинтересованности в развитии сотрудничества, желании найти новых клиентов, установить долгосрочные партнерские отношения.

Успешной реализации этих намерений будут, безусловно, способствовать исторически сложившиеся прочные связи между нашими странами, общность человеческих ценностей, ментальная близость.

Организаторы уверены, что встречи заинтересованных сторон лицом к лицу в атмосфере форума, наполненной энергетикой делового общения, а также возможности для неформального общения станут мощным импульсом для развития АПК обеих стран, вообще, и каждой связанной в ним компании, в частности.

Организаторы – журнал «Продукт.BY» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольством Республики Беларусь в Узбекистане.