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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ПОСЕТИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ МОГИЛЕВЩИНЫ
15:16 03.02.2020
Делегация Ленинградской области России во главе с заместителем председателя правительства российского региона — председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко в ходе визита в Беларусь посетила предприятия Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в ОАО «Могилевлифтмаш» российская делегация ознакомилась с процессом производства лифтового оборудования, а также новой линейкой лифтов, предлагаемых российским и другим зарубежным потребителям. Отмечено высокое качество и технологичность выпускаемого оборудования.
Быховский консервно-овощесушильный завод, который является традиционным поставщиком соков, джемов, варений на российский рынок, представил вниманию российской делегации презентацию консервированной плодоовощной продукции.
ОАО «Бобруйскагромаш» продемонстрировало последние разработки сельхозмашин и оборудования.
Делегация Ленинградской области также посетила завод крупногабаритных шин ОАО «Белшина».
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