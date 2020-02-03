Делегация Ленинградской области России во главе с заместителем председателя правительства российского региона — председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко в ходе визита в Беларусь посетила предприятия Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в ОАО «Могилевлифтмаш» российская делегация ознакомилась с процессом производства лифтового оборудования, а также новой линейкой лифтов, предлагаемых российским и другим зарубежным потребителям. Отмечено высокое качество и технологичность выпускаемого оборудования.

Быховский консервно-овощесушильный завод, который является традиционным поставщиком соков, джемов, варений на российский рынок, представил вниманию российской делегации презентацию консервированной плодоовощной продукции.

ОАО «Бобруйскагромаш» продемонстрировало последние разработки сельхозмашин и оборудования.

Делегация Ленинградской области также посетила завод крупногабаритных шин ОАО «Белшина».