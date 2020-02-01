Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костелом Алексе возможности расширения поставок в эту страну белорусской продукции для лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в частности, обсуждался выход на румынский рынок техники для лесопромышленного комплекса производства холдинга «АМКОДОР».