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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУМЫНИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН «АМКОДОР»
14:20 03.02.2020
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костелом Алексе возможности расширения поставок в эту страну белорусской продукции для лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в частности, обсуждался выход на румынский рынок техники для лесопромышленного комплекса производства холдинга «АМКОДОР».
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