Правительства Беларуси и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике. Об этом заявил 31 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы отдали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу, и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на встрече также обсуждался ряд нерешенных вопросов в двухсторонних отношениях.

"Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерацией маркировки, вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Конечно же, это вопросы энергетические, которые в первую очередь стоят в белорусской повестке дня", - конкретизировал премьер-министр.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что новое правительство Российской Федерации настроено на активнейшую работу с белорусскими коллегами.

В прошлом году исполнилось 20 лет Договору о создании Союзного государства, и глава российского правительства считает, что сторонам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора, обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. По мнению Михаила Мишустина, это позволит создать новый драйвер роста экономик, облегчить условия ведения бизнеса.