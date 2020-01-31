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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И РФ ОБСУДЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ
12:32 03.02.2020
Правительства Беларуси и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике. Об этом заявил 31 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы отдали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу, и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - сказал Сергей Румас.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на встрече также обсуждался ряд нерешенных вопросов в двухсторонних отношениях.
"Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерацией маркировки, вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Конечно же, это вопросы энергетические, которые в первую очередь стоят в белорусской повестке дня", - конкретизировал премьер-министр.
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что новое правительство Российской Федерации настроено на активнейшую работу с белорусскими коллегами.
В прошлом году исполнилось 20 лет Договору о создании Союзного государства, и глава российского правительства считает, что сторонам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора, обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. По мнению Михаила Мишустина, это позволит создать новый драйвер роста экономик, облегчить условия ведения бизнеса.
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