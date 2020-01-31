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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОССЕКРЕТАРЬ США МАЙКЛ ПОМПЕО ПОСЕТИЛ ПВТ
11:46 03.02.2020

Государственный секретарь США Майкл Помпео 1 февраля посетил Парк высоких технологий (ПВТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, директор ПВТ Всеволод Янчевский ознакомил Майкла Помпео с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке Соединенных Штатов в сфере дополненной реальности, беспилотного транспорта, здравоохранения и искусственного интеллекта.

Сегодня на долю Соединенных штатов приходится 44% экспорта резидентов ПВТ. В Парке зарегистрированы 62 компании с американским капиталом. В 2019 году более 280 резидентов поставили свои продукты на рынок США на 900 млн. долларов.

«Этот визит стал добрым и ясным знаком для развития совместного бизнеса. Это касается и поставок на американский рынок, и инвестиций из США в ПВТ. Нас ждет новый этап взаимоотношений. Уже сейчас дела обстоят хорошо, и я уверен, что все будет еще лучше», - отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

О своих достижениях Госсекретарю США рассказали представители крупнейшего резидента ПВТ – компании EPAM, создатели самого популярного в мире приложения для женского здоровья «Flo», разработчики искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Mapbox, а также стартап Saygames, который в прошлом году побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, заняв третье место среди издателей мобильных приложений после Google и Facebook. Белорусские очки дополненной реальности продемонстрировала компания «Изовак».

Позднее Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий, при этом не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения.

«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», - написал глава Госдепа.

По мнению Помпео, на примере белорусского ПВТ «становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире».
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