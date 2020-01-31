Очередное заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Минске 21 февраля 2020 года.

В проект повестки включено девять вопросов. В их числе перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сотрудничество в отраслях промышленности, энергетики, строительства и ЖКХ, сфере сельского хозяйства и АПК и другие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на состоявшейся 31 января встрече заместитель премьер-министра Владимир Кухарев обсудил с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым возможности наращивания товарооборота, а также подготовку к проведению 9-го заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Владимир Кухарев заметил, что двум странам необходимо сверить часы для проведения будущего мероприятия. «Хотелось бы обсудить вопросы, касающиеся того, что нужно сделать или рассмотреть дополнительно, чтобы это дало новый толчок для развития отношений между нашими странами», - сказал он.

Эрмек Ибраимов, в свою очередь. выразил признательность белорусской стороне за поддержку решения повысить статус председательства в межправительственной комиссии до уровня заместителей Премьер-министров.

«У нас сейчас идет подготовка к проведению межправительственной комиссии на всех уровнях. Мы разделяем точку зрения Беларуси и относительно того, что наш объем экономических отношений не соответствует тому потенциалу, который имеют страны. Надеемся, что в скором будущем, после заседания комиссии, это направление получит дополнительный импульс. Однако, несмотря на то, что год на год не приходится, у нас по обоюдной статистике идет положительный рост торгово-экономических отношений», - отметил посол.