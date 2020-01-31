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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В США ОЖИДАЮТ УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ
09:07 03.02.2020
В США ожидают углубления сотрудничества с Беларусью, при этом не хотят ставить перед выбором, с кем ей лучше развивать отношения. Это подчеркнул государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече 1 февраля в Минске с Александром Лукашенко.
"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - заявил Майкл Помпео.
Он также отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в сфере безопасности и противодействия терроризму.
"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении", - добавил он.
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