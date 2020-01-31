Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила процедуры по рассмотрению отчета о международной оценке белорусской антиотмывочной системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, отчет был направлен для комментариев во все страны глобальной сети ФАТФ, которая включает в настоящее время более 200 государств и юрисдикций. Отчет, одобренный Пленарным заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое состоялось в ноябре 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан), утвержден и размещен на официальном сайте ЕАГ.

Оценка белорусской антиотмывочной системы на предмет ее соответствия международным стандартам ФАТФ проходила в 2018-2019 годах. Осуществляли оценку эксперты из Секретариата ЕАГ, Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы. В отчете отмечены как сильные стороны белорусской системы, так и отдельные аспекты, требующие приведения в соответствие с имеющимися международными стандартами.

В частности, экспертами отмечено глубокое понимание Республикой Беларусь рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В стране разработаны действенные стратегии и законы, направленные на устранение выявленных рисков, установлена значительная эффективность предупредительных мер в борьбе с финансированием терроризма, применения целевых финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового поражения, использования оперативной финансовой информации для выявления, расследования и уголовного преследования противоправной деятельности, осуществления международного сотрудничества.

Вместе с тем совершенствования требует работа с некоммерческими организациями (общественные объединения, фонды, религиозные организации) в части противодействия финансированию терроризма. Также необходимо повысить прозрачность юридических лиц и образований в стране и усовершенствовать сбор данных по различным направлениям деятельности государственных органов, участвующих в национальной антиотмывочной системе.

В соответствии с установленными процедурами Беларусь находится на регулярном мониторинге ЕАГ. Это означает, что нашей стране необходимо принять законодательные и иные меры, направленные на совершенствование и повышение эффективности своей антиотмывочной системы, и представить отчет о достигнутых результатах в ноябре 2022 года.

Ожидается, что положительные результаты международной оценки благоприятно отразятся на кредитных, инвестиционных и иных рейтингах страны, а также будут способствовать расширению возможностей и повышению доступности финансовых ресурсов для Беларуси на международном финансовом рынке.

ЕАГ, являясь региональной группой по типу ФАТФ, призвана способствовать широкому распространению Рекомендаций ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами-членами организации. Членами ЕАГ являются 9 стран – Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

К настоящему времени такую оценку, помимо Беларуси, прошли 4 государства-члена ЕАГ, включая Кыргызстан, Таджикистан, Россию и Китай.