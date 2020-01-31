Более чем 40 единиц дорожно-ремонтной и уборочной автотехники на базе шасси МАЗ планируется поставить в адрес Министерства развития дорог и транспорта Монголии. Об этом шла речь 29 января на переговорах руководства Минского автомобильного завода с делегацией из Монголии во главе с министром развития дорог и транспорта Бямбасурэнгийном Энх-Амгаланом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи стороны также обсудили рабочие вопросы по уже реализуемой поставке 66 единиц специальной пожарной автотехники и пяти автобусов МАЗ 251 и МАЗ 257 в адрес Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии и выразили свои намерения по дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

В рамках визита на завод монгольская делегация вместе с руководителями Минского автомобильного завода посетила выставку новых моделей автотехники МАЗ и по достоинству оценила их технические характеристики.

Следует отметить, что Минский автозавод и Монголию связывают давние партнерские отношения. Поставки автотехники в данный регион осуществляются ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215.