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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ В МОНГОЛИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ 40 ЕДИНИЦ ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЙ И УБОРОЧНОЙ АВТОТЕХНИКИ
17:43 31.01.2020
Более чем 40 единиц дорожно-ремонтной и уборочной автотехники на базе шасси МАЗ планируется поставить в адрес Министерства развития дорог и транспорта Монголии. Об этом шла речь 29 января на переговорах руководства Минского автомобильного завода с делегацией из Монголии во главе с министром развития дорог и транспорта Бямбасурэнгийном Энх-Амгаланом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи стороны также обсудили рабочие вопросы по уже реализуемой поставке 66 единиц специальной пожарной автотехники и пяти автобусов МАЗ 251 и МАЗ 257 в адрес Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии и выразили свои намерения по дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
В рамках визита на завод монгольская делегация вместе с руководителями Минского автомобильного завода посетила выставку новых моделей автотехники МАЗ и по достоинству оценила их технические характеристики.
Следует отметить, что Минский автозавод и Монголию связывают давние партнерские отношения. Поставки автотехники в данный регион осуществляются ежегодно. К примеру, в 2015 году на улицы монгольских городов вышли новые автобусы МАЗ 215.
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