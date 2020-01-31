Руководство польских мебельных компаний TESSA и LICON посетило 29-30 января свободную экономическую зону «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, гости изучили инвестиционный и промышленный потенциал региона, ознакомились с преференциальным режимом налогообложения в СЭЗ, обсудили возможность реализации инвестиционного проекта по производству мягкой мебели.

В рамках визита состоялась встреча в администрации СЭЗ «Гродноинвест», на которой была проведена презентация мебельной промышленности Гродненской области, представлены свободные земельные участки и производственные площади СЭЗ для реализации инвестиционного проекта. Руководство польских мебельных компаний посетило деревообрабатывающие и мебельные предприятия в СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Мостовдрев» и ООО «Голдоптима».

Сегодня резидентами СЭЗ «Гродноинвест» являются 9 компаний с польским капиталом. Всего за период деятельности в СЭЗ инвестировано более 100 млн долл. США инвестиций из Польши. Товарооборот ежегодно растет и по итогам 2018 года составил 187 млн долл. США. За три года этот показатель увеличился в 1,5 раза. В 2018-2019 гг. были зарегистрированы две компании в сфере деревообработки с польским капиталом: ООО «ГАБИ-БЕЛ» и ООО «Шинака Мебель Бел».

Деревообработка - одно из ключевых отраслевых направлений в СЭЗ «Гродноинвест». Здесь успешно реализуют свои проекты 24 компании с капиталом из Польши, России, Израиля, Чехии, Германии, Великобритании, Швеции и других стран. Резиденты СЭЗ формируют 90% всего промышленного производства данного сектора Гродненской области. В 2018 году они произвели продукции на 867 млн рублей. За пять лет объем производства увеличился в 4,2 раза.

В декабре 2019 года на базе администрации СЭЗ «Гродноинвест» прошла региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA», в которой приняло участие свыше 90 отечественных и иностранных представителей бизнеса из различных отраслей промышленности.