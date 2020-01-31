Беларусь заинтересована в укреплении межпарламентского взаимодействия с Болгарией. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 30 января во время встречи с послом Болгарии в Республике Беларусь Георги Василевым.

«Мы продолжим те славные традиции, которые заложены предыдущим составом нашего парламента. Уверены, что активизируется наш политический диалог, будут развиваться торгово-экономические отношения», - добавила председатель Совета Республики.

Она отметила положительную динамику товарооборота между странами. За январь-ноябрь 2019 года объем взаимной торговли вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Развивается региональное сотрудничество: побратимские связи имеют более 40 городов двух стран.

«Для нас это очень важно. Думаю, и вы со своей стороны сделаете все, чтобы мы могли сотрудничать по всем направлениям», - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она поблагодарила посла за поступившее приглашение посетить Болгарию с официальным визитом, а также сообщила, что в ближайшее время состоится визит в Болгарию министра иностранных дел Республики Беларусь. «Мы передадим нашим коллегам заверения в том, что мы готовы сотрудничать. На межпарламентском уровне установились хорошие отношения, работают группы дружбы. Думаю, у нас хорошие перспективы», - заключила председатель Совета Республики.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, на встрече стороны обсудили вопросы межпарламентского, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Позднее в интервью журналистам Георги Василев отметил, что Беларусь и Болгария имеют потенциал для развития сотрудничества. Он обратил внимание на новые сферы партнерства, которые могли бы содействовать укреплению двусторонних отношений. В частности, в Болгарии высоко оценивают уровень развития белорусского IT-сектора.

«У нас говорят, что это силиконовая долина Европы, так что нужно, чтобы эксперты встречались и обсуждали взаимодействие в этой сфере», - сказал посол.