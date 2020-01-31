Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий и посол Армении в Республике Беларусь Армен Гевондян обсудили вопросы сотрудничества в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия с целью дальнейшего развития торгово-экономических связей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на состоявшейся 30 января встрече Валентин Татарицкий рассказал о направлениях развития национальной инфраструктуры качества в Беларуси.

Он также отметил, что в сфере технического регулирования основное взаимодействие между странами осуществляется в рамках ЕАЭС.

«Интеграционное объединение – хорошо с точки зрения единых требований, подходов, что, по большому счету, направлено на содействие экспорту», – сказал Валентин Татарицкий, одновременно подчеркнув и роль двухстороннего сотрудничества в достижении прогресса.

По словам Армена Гевондяна, у бизнеса двух стран есть перспективы для развития: наблюдается рост товарооборота. При этом продукция не нуждается в рекламных акциях, к ней есть доверие в обеих странах. Особый акцент посол сделал на актуальности развития взаимодействия по таким направлениям, как ИТ-технологии, машиностроение, строительство. Причем он обратил внимание на то, что наращивать экспорт продукции необходимо во взаимосвязи: например, с сервисным обслуживанием, логистикой.

По результатам встречи стороны отметили взаимный интерес в дальнейшем укреплении сотрудничества для развития торгово-экономических отношений, снижения технических барьеров в торговле.