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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНСТИТУТ ХИМИИ И НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ И ВОЛЖСКИЙ НИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
15:05 31.01.2020

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали 30 января ГНУ «Институт химии и новых материалов Национальной академии наук Беларуси (ИХНМ НАН Беларуси) и АО «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (АО ВНИИУС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, документ предполагает совместное участие вузов в реализации научно-технических проектов, в том числе, создание совместной Международной исследовательской Лаборатории Нефтехимии, взаимодействие в области нефтехимических технологий (в том числе малотоннажных), очистки углеводородов от вредных примесей, комплексной комбинированной переработки тяжелых нефтяных остатков и возобновляемых природных ресурсов для получения легких и средних дистиллятов (топлива и сырья для нефтехимического синтеза), проведения углубленных исследований в области нефтехимии в интересах удовлетворения потребностей различных отраслей народного хозяйства Беларуси и Татарстана.

Подписание соглашения — результат договоренностей, достигнутых между директором ИХНМ НАН Беларуси, академиком Владимиром Агабековым и директором АО ВНИИУС Ахметом Мазгаровым, во время визита делегации Национальной Академии наук Беларуси во главе с главным ученым секретарем академии Андреем Иванцом в Татарстан в ноябре 2019 года.
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