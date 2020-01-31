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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВБ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
14:13 31.01.2020
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо и специалисты Представительства Всемирного банка в Беларуси обсудили 30 января вопросы совершенствования внешнего и внутреннего финансового контроля и аудита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе встречи также обсуждался проект концепции модернизации системы внешнего и внутреннего финансового контроля и аудита в секторе государственного управления Беларуси, работу над которым ведет Министерство финансов и Представительство Всемирного банка в Беларуси. Участники встречи обменялись мнениями по данной теме.
Александр Курлыпо проинформировал специалистов Всемирного банка об основных направлениях деятельности Комитета госконтроля. Особое внимание он уделил упреждающей работе контрольного ведомства.
«Сейчас основной упор в контрольной работе сделан на проведении аудитов эффективности. По их результатам вырабатываются рекомендации для проверяемых субъектов. Задача – предотвратить нарушения», - отметил А.Курлыпо.
КГК в свою работу активно внедряет стандарты, выработанные Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
С использованием международных стандартов Комитет госконтроля проводит контрольно-аналитические мероприятия в Беларуси, а также совместные и параллельные аудиты с европейскими коллегами.
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