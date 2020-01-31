Заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо и специалисты Представительства Всемирного банка в Беларуси обсудили 30 января вопросы совершенствования внешнего и внутреннего финансового контроля и аудита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе встречи также обсуждался проект концепции модернизации системы внешнего и внутреннего финансового контроля и аудита в секторе государственного управления Беларуси, работу над которым ведет Министерство финансов и Представительство Всемирного банка в Беларуси. Участники встречи обменялись мнениями по данной теме.

Александр Курлыпо проинформировал специалистов Всемирного банка об основных направлениях деятельности Комитета госконтроля. Особое внимание он уделил упреждающей работе контрольного ведомства.

«Сейчас основной упор в контрольной работе сделан на проведении аудитов эффективности. По их результатам вырабатываются рекомендации для проверяемых субъектов. Задача – предотвратить нарушения», - отметил А.Курлыпо.

КГК в свою работу активно внедряет стандарты, выработанные Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

С использованием международных стандартов Комитет госконтроля проводит контрольно-аналитические мероприятия в Беларуси, а также совместные и параллельные аудиты с европейскими коллегами.