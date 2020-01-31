Каталония заинтересовалась белорусскими электробусами. Такая информация прозвучала 30 января во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Кухарева с министром транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавином.

"Мы посетили компанию "Белкоммунмаш", которая нас очень впечатлила качеством электробусов. В Каталонии есть важная стратегическая цель - замена транспорта на экологически чистый в связи с высокой загрязненностью воздуха и выбросами", - сказал Исидре Гавин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, делегация Каталонии провела в Минске переговоры с представителями авиакомпании "Белавиа".

"Встреча была очень продуктивная. Мы видим, что есть огромные возможности как для белорусских, так и каталонских компаний для укрепления связей и взаимного обмена в сфере туризма", - добавил министр.

Исидре Гавин поблагодарил правительство Беларуси за поддержку в развитии совместных проектов.

"Мы серьезно намерены изучить все возможности, пути налаживания связей между Каталонией и Беларусью. Надеюсь, это сотрудничество принесет очень хорошие плоды", - резюмировал он.

Владимир Кухарев, в свою очередь, подчеркнул, что для Беларуси очень важны связи с таким регионом, как Каталония, который является одним из крупнейших в Испании.

"Наша национальная авиакомпания "Белавиа" заинтересована в сотрудничестве. С Банком развития, который занимается кредитованием организаций, тоже могли бы найти точки соприкосновения", - считает вице-премьер.

Товарооборот Беларуси и Испании за январь-ноябрь 2019 года вырос на 13,9% до $310,4 млн. Экспорт в Испанию составил $15,2 млн (уменьшился на 36%), импорт - $295,2 млн (увеличился на 20,5%). Основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции. Из Испании поставляются фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и другая продукция.